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1 час назад

Владелец ПСЖ ответил на вопрос о возможном уходе Месси

Lenta.ru

Владелец французского клуба «Пари Сен-Жермен» Нассер Аль-Хелайфи ответил на вопрос о возможном уходе из команды аргентинского форварда Лионеля Месси. Его слова приводит talkSPORT.

Владелец ПСЖ ответил на вопрос о возможном уходе Месси
Фото: СоцсетиСоцсети

«Он с нами. Он игрок "Пари Сен-Жермен", и у него контракт с нами. У него контракт, и мы посмотрим в конце сезона», — заявил глава клуба. Нассер добавил, что Месси счастлив в Париже.

Ранее Месси назвал цель выступления в ПСЖ. Форвард часто говорит внутри французской команды о желании взять крупный трофей. Он не хочет покидать клуб, не завоевав серьезную награду.

Месси подписал соглашение с ПСЖ в августе 2021-го. До этого он всю карьеру выступал за «Барселону», в составе которой десять раз выиграл чемпионат Испании и четырежды побеждал в Лиге чемпионов. Контракт форварда с французским клубом рассчитан до июня 2024 года с опцией продления на один сезон.

Футбол,Лионель Месси,
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