​Президент «ПСЖ» допустил продажу доли клуба

«У нас есть разные предложения от тех, кто заинтересовал в покупке «ПСЖ». Это фантастика. Мы не будем продавать клуб. Но продать небольшой процент клуба, почему бы и нет? Мы рассматриваем разные предложения», - сказал Аль-Хелаифи, чьи слова приводит CulturePSG.