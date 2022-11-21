Экс-футболист "Спартака" заявил, что его раздражает игра сборной России

Бывший футболист сборной России и «Спартака» Игорь Ледяхов раскритиковал национальную команду после последних товарищеских матчей. Его слова передает Legalbet.

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«Впечатления от игры сборной России плачевные. Тот футбол, который показала команда, если смотреть глазами болельщика, он раздражает. Комментировать футбол сложно, потому что футбола сборная России не продемонстрировала. Ходили пешком и никакой самоотдачи», — сказал Ледяхов.

20 ноября сборная России сыграла вничью в товарищеском матче с Узбекистаном (0:0). 17 ноября с таким же счетом закончилась встреча с Таджикистаном.

Напомним, что Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.