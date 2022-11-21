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1 час назад

Экс-футболист "Спартака" Ледяхов заявил, что его раздражает игра сборной России

Газета.Ru

Бывший футболист сборной России и «Спартака» Игорь Ледяхов раскритиковал национальную команду после последних товарищеских матчей. Его слова передает Legalbet.

Экс-футболист "Спартака" заявил, что его раздражает игра сборной России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Впечатления от игры сборной России плачевные. Тот футбол, который показала команда, если смотреть глазами болельщика, он раздражает. Комментировать футбол сложно, потому что футбола сборная России не продемонстрировала. Ходили пешком и никакой самоотдачи», — сказал Ледяхов.

20 ноября сборная России сыграла вничью в товарищеском матче с Узбекистаном (0:0). 17 ноября с таким же счетом закончилась встреча с Таджикистаном.

Напомним, что Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Весной подопечные Валерия Карпина не смогли принять участие в стыковых матчах чемпионата мира 2022 года, а в сентябре стало известно о пропуске жеребьевки чемпионата Европы — 2024.

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