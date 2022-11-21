Промеса нзвали «королем России»

Форвард сборной Нидерландов Стивен Бергвейн сказал, что нападающий «Спартака» Куинси Промес помог бы голландцем на чемпионате мира.
«Если бы Квинси был тут, он, конечно, нам бы помог. Он фантастический игрок, но попал в сложную ситуацию. Мы разговариваем с ним каждую неделю, поддерживаем связь, говорим обо всем, о жизни. Он король России!» — передает слова Бергвейна РИА Новости.
В текущем сезоне РПЛ Промес забил 14 мячей в 16 матчах. Столько же голов на счету лидера гонки бомбардиров – нападающего «Оренбурга» Владимира Сычевого.
Голландец выступал за «Спартак» с августа 2014 года до августа 2018 года, а позже вернулся в клуб в феврале 2021 года.
Нидерланды сыграют с Эквадором 25 ноября, а 29 ноября сразятся с Катаром.