Промеса нзвали «королем России»

«Если бы Квинси был тут, он, конечно, нам бы помог. Он фантастический игрок, но попал в сложную ситуацию. Мы разговариваем с ним каждую неделю, поддерживаем связь, говорим обо всем, о жизни. Он король России!» — передает слова Бергвейна РИА Новости.