ЧМ-2022
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+8° в 
USD 60.74EUR 62.12
Войти в почту
1 час назад

Депай высказался о своём будущем в «Барселоне»

Евро-футбол.Ру

Нападающий сборной Нидерландов Мемфис Депай ответил на вопрос о своём будущем после чемпионата мира.

Депай высказался о своем будущем в «Барселоне»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Во время интервью по завершении победного матча против Сенегала (2:0) футболисту был задан вопрос о его ситуации в «Барселоне», на что у того не нашлось определённого ответа:

«Я пока не знаю. Не могу сказать, что меня ждёт в «Барселоне». Сейчас я полностью сосредоточен на чемпионате мира, а дальше будет видно», – заявил 28-летний форвард, вышедший на замену на 62-й минуте встречи.

Соглашение Мемфиса Депая с каталонцами рассчитано до лета 2023 года. По слухам, нидерландец может сменить клуб уже в январе.

Футбол,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители