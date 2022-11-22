Педри: «Не чувствую себя звездой сборной Испании»

«Я не ощущаю себя звездой сборной Испании только из-за того, что нахожусь здесь, – рассказывает Педри на пресс-конференции в преддверии матча против Коста-Рики. – Меня интересует лишь одно – возможность выходить на поле, чувствовать себя комфортно и приносить пользу команде. Я просто хочу выполнять требования тренера», – заявил юный хавбек.