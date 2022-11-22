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1 час назад

Педри: «Не чувствую себя звездой сборной Испании»

Евро-футбол.Ру

Полузащитник сборной Испании Педри отказывается от ярлыка одной из главных звёзд команды Луиса Энрике.

Педри: «Не чувствую себя звездой сборной Испании»
Фото: Instagram (организация запрещена в России)Instagram

Именно 19-летний футболист «Барселоны», согласно данным экспертов Transfermarkt, является самым дорогим в составе своей национальной команды – его стоимость оценивается в 100 млн евро.

«Я не ощущаю себя звездой сборной Испании только из-за того, что нахожусь здесь, – рассказывает Педри на пресс-конференции в преддверии матча против Коста-Рики. – Меня интересует лишь одно – возможность выходить на поле, чувствовать себя комфортно и приносить пользу команде. Я просто хочу выполнять требования тренера», – заявил юный хавбек.

Футбол,Луис Энрике,
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