Агент футболиста сборной США Веа оценил вероятность перехода игрока в «Зенит»

Агент Баду Самбаг, представляющий интересы форварда «Лилля» и сборной США Тимоти Веа, заявил, что его клиент не рассматривает вариант продолжения карьеры в Российской премьер-лиге (РПЛ). Его слова передает «РБ Спорт».

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«Зенит»? Не думаем о России на данной стадии», — сказал Самбаг.

Напомним, Тимоти Веа в матче против Уэльса (1:1) в первом туре группового этапа чемпионата мира — 2022 забил единственный мяч своей команды.

Примечательно, что Тимоти Веа является сыном экс-футболиста и президента Либерии Джорджа Веа, который выигрывал «Золотой мяч» в 1995 году.

Также в группе с США и Уэльсом выступают сборные Англии и Ирана. Их очный поединок завершился со счетом 6:2 в пользу англичан.