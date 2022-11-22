В МИД РФ отреагировали на отстранение сборной России по футболу

Заместитель главы Министерства иностранных дел России, спецпредставитель Президента РФ по Ближнему Востоку Михаил Богданов высказался об отстранении национальной сборной по футболу от официальных турниров.
"Отстранение сборной России? Это часть антироссийской кампании, которая ведется нашими противниками, коллективным Западом, на всех направлениях. И это неприемлемо. Что делается с нашей стороны? Работа ведется, мы никогда не сдаемся. Наше дело правое. И у нас много единомышленников, союзников. Все спортивное сообщество понимает, что антироссийские подходы неприемлемы и создают опасный прецедент. Они неприемлемы для здравомыслящих людей", - приводит слова Богданова "РБ Спорт".
Напомним, что Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Весной подопечные Валерия Карпина не смогли принять участие в стыковых матчах чемпионата мира 2022 года, а в сентябре стало известно о пропуске жеребьевки чемпионата Европы — 2024.
Ранее бывший полузащитник московского "Спартака" Александр Мостовой заявил, что половина игроков сборной России обидится, если начну говорить правду об игре команды.