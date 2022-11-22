В МИД РФ отреагировали на отстранение сборной России по футболу

"Отстранение сборной России? Это часть антироссийской кампании, которая ведется нашими противниками, коллективным Западом, на всех направлениях. И это неприемлемо. Что делается с нашей стороны? Работа ведется, мы никогда не сдаемся. Наше дело правое. И у нас много единомышленников, союзников. Все спортивное сообщество понимает, что антироссийские подходы неприемлемы и создают опасный прецедент. Они неприемлемы для здравомыслящих людей", - приводит слова Богданова "РБ Спорт".