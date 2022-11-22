Клуб Бекхэма начал переговоры по трансферу Месси

Представляющий МЛС клуб «Интер Майами» начал переговоры с окружением Лионеля Месси. Об этом рассказал журналист Хосе Альварес, который дал комментарий для El Chringuito TV. «Интер Майами» рассчитывает заполучить Лионеля Месси в следующем году.