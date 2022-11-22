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1 час назад

Клуб Бекхэма начал переговоры по трансферу Месси

Евро-футбол.Ру

Представляющий МЛС клуб «Интер Майами» начал переговоры с окружением Лионеля Месси. Об этом рассказал журналист Хосе Альварес, который дал комментарий для El Chringuito TV. «Интер Майами» рассчитывает заполучить Лионеля Месси в следующем году.

Клуб Бекхэма начал переговоры по трансферу Месси
Фото: Евро-футбол.РуЕвро-футбол.Ру

Действующий контракт звёздного Лионеля Месси с «ПСЖ» рассчитан до конца нынешнего сезона. Таким образом, летом аргентинский форвард может обрести статус свободного агента вскоре после своего 36-летия.

Отметим, что «Интер Майами» принадлежит группе инвесторов, которую возглавляет известный в прошлом английский футболист Дэвид Бекхэм.

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