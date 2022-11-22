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53 минуты назад

«Челси» согласовал условия контракта с Захаряном

Илья Родин

Английский ФК «Челси» согласовал условия личного контракта с Арсеном Захаряном, полузащитником московского клуба «Динамо», рассказал в Twitter спортивный обозреватель Фабрицио Романо. Об этом пишет ТАСС.

«Челси» согласовал условия контракта с Захаряном
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Романо пояснил, что в настоящее время с Арсеном Захаряном согласованы личные условия. Он добавил, что переговоры с «Динамо» будут продолжены, сделку закроют в 2023 году.

Ранее член совета директоров московского клуба Дмитрий Гафин сообщил, что в «Динамо» к вопросу о переходе игрока относятся «конструктивно».

Он пояснил, что в клубе готовы осуществить трансфер на разумных условиях, которые будут устраивать стороны переговоров.

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