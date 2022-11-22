«Челси» согласовал условия контракта с Захаряном

Английский ФК «Челси» согласовал условия личного контракта с Арсеном Захаряном, полузащитником московского клуба «Динамо», рассказал в Twitter спортивный обозреватель Фабрицио Романо. Об этом пишет ТАСС.

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Романо пояснил, что в настоящее время с Арсеном Захаряном согласованы личные условия. Он добавил, что переговоры с «Динамо» будут продолжены, сделку закроют в 2023 году.

Ранее член совета директоров московского клуба Дмитрий Гафин сообщил, что в «Динамо» к вопросу о переходе игрока относятся «конструктивно».