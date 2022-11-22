Фанатам сборной Уэльса велели снять радужные шляпы перед матчем с США

Футбольная ассоциация Уэльса осудила запрет радужных шляп для болельщиков сборной на ЧМ-2022.

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«В понедельник, 21 ноября, сборная Уэльса впервые за 64 года вернулась на чемпионат мира, и это стало историческим моментом для команды, для болельщиков и для всего н

Однако футбольная ассоциация Уэльса крайне разочарована сообщениями о том, что членов фанатской организации Y Wal Goch, среди которых были и сотрудники ассоциации, попросили снять и выбросить радужные шляпы перед проходом на стадион.

Мы собрали информацию о предполагаемых инцидентах и рассмотрим этот вопрос непосредственно с ФИФА сегодня, 22 ноября», – говорится в заявлении футбольной ассоциации Уэльса.

Радужные шляпы были созданы фанатской организацией The Red Wall в сотрудничестве с футбольной ассоциацией в знак солидарности с ЛГБТ-сообществом.