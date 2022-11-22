«Сочи» победил «Торпедо» в серии пенальти

В матче пятого тура группового этапа Кубка России московский «Торпедо» в родных стенах уступил «Сочи». Основное время встречи закончилось вничью со счётом 1:1, а в серии пенальти точнее оказались «барсы».

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Счёт в матче открыли южане: на 60-й минуте точным ударом отметился Жоаозиньо. Но на 67-й минуте форвард «Торпедо» Давид Караев помог своей команде отыграться и перевести встречу в серию послематчевых пенальти.

Несмотря на победу, «Сочи» не смогли покинуть последнее место в своей группе и досрочно покинули розыгрыш Кубка России.