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1 час назад

«Сочи» победил «Торпедо» в серии пенальти

Свободная пресса

В матче пятого тура группового этапа Кубка России московский «Торпедо» в родных стенах уступил «Сочи». Основное время встречи закончилось вничью со счётом 1:1, а в серии пенальти точнее оказались «барсы».

«Сочи» победил «Торпедо» в серии пенальти
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Счёт в матче открыли южане: на 60-й минуте точным ударом отметился Жоаозиньо. Но на 67-й минуте форвард «Торпедо» Давид Караев помог своей команде отыграться и перевести встречу в серию послематчевых пенальти.

Несмотря на победу, «Сочи» не смогли покинуть последнее место в своей группе и досрочно покинули розыгрыш Кубка России.

Напомним, ранее в рамках пятого тура Кубка России московский ЦСКА проиграл екатеринбургскому «Уралу».

Футбол,Давид Караев,Торпедо,
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