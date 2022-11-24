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1 час назад

Владелец «Манчестер Юнайтед» высказался об уходе Роналду из клуба

Lenta.ruиещё 3

Владелец «Манчестер Юнайтед» Аврам Глейзер высказался об уходе португальского форварда Криштиану Роналду из команды. Его слова приводит Sky Sports.

Владелец «Манчестер Юнайтед» высказался об уходе Роналду
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Я ценю все, что он сделал для клуба, и желаю ему удачи в будущем», — заявил Глейзер.

Он назвал португальца великим игроком «Манчестер Юнайтед».

23 ноября стало известно, что Роналду вновь получил предложение от саудовского футбольного клуба «Аль-Наср». Игрок может решиться на подписание контракта. Отмечается, что обсуждаемые сейчас условия близки к тем, которые были заявлены ранее — 242 миллиона евро за два года.

22 ноября МЮ официально объявил о расторжении соглашения с Роналду. Сообщалось, что контракт с португальцем разорвали по взаимному соглашению сторон. Ранее футболист обвинил клуб в предательстве и заявил, что не уважает главного тренера манкунианцев Эрика тен Хага.

Роналду выступал за МЮ с 2003 по 2009 год, а затем вернулся в команду в 2021 году. Всего в составе клуба он провел 346 матчей, забил 145 голов, выиграл Лигу чемпионов и трижды стал чемпионом Англии.

Футбол,Криштиану Роналду,Манчестер Юнайтед,
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