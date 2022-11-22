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1 час назад

Футболиста «Аякса» задержали за угрозы

Елена Прошина

Футболист итальянского клуба «Ювентус» Мохаммед Ихаттарен, который на правах аренды играет за амстердамский «Аякс», был задержан за угрозы. Об этом сообщает De Telegraaf.

Футболиста «Аякса» задержали за угрозы
Фото: соцсетисоцсети

Спортсмена задержан в Утрехте, подробностей предъявленных обвинений пока что нет. В частности, пока неизвестно, кому и зачем угрожал Ихаттарен. Также неизвестно, останется ли игрок под стражей на всё время следствия. Сейчас полиция опрашивает потерпевшего, в ближайшие дни начнётся расследование инцидента.

20-летний Ихаттарен является воспитанником футбольного клуба ПСВ. В составе «Ювентуса» полузащитник выступает с августа 2021 года, а с января 2022 играет на правах аренды за «Аякс». Из-за полученной травмы в текущем сезоне спортсмен не провел ни одного матча.

Ранее по подозрению в ограблении двух мигрантов задержали защитника футбольного клуба «Гатчина».

Футбол,
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