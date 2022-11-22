Футболиста «Аякса» задержали за угрозы

Футболист итальянского клуба «Ювентус» Мохаммед Ихаттарен, который на правах аренды играет за амстердамский «Аякс», был задержан за угрозы. Об этом сообщает De Telegraaf.

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Спортсмена задержан в Утрехте, подробностей предъявленных обвинений пока что нет. В частности, пока неизвестно, кому и зачем угрожал Ихаттарен. Также неизвестно, останется ли игрок под стражей на всё время следствия. Сейчас полиция опрашивает потерпевшего, в ближайшие дни начнётся расследование инцидента.

20-летний Ихаттарен является воспитанником футбольного клуба ПСВ. В составе «Ювентуса» полузащитник выступает с августа 2021 года, а с января 2022 играет на правах аренды за «Аякс». Из-за полученной травмы в текущем сезоне спортсмен не провел ни одного матча.