Владельцы "МЮ" оценили стоимость продажи клуба

Семья американских предпринимателей Глейзеров, владеющая британским футбольным клубом "Манчестер юнайтед", оценивает стоимость возможной продажи команды в диапазоне от 6 до 8 млрд фунтов стерлингов (от $7,2 до $9,5 млрд). Об этом в среду сообщила британская газета The Times.

Как указывает издание, Глейзеры наняли специалистов американского банка Raine Group для поиска подходящего покупателя. По словам источников газеты, "беспрецедентная сумма" запрашивается в связи с тем, что количество поклонников клуба насчитывает "более одного миллиарда человек по всему миру".

Raine имеет опыт проведения подобных сделок, ранее его специалисты смогли продать британский футбольный клуб "Челси", принадлежавший российскому бизнесмену Роману Абрамовичу, консорциуму американского бизнесмена Тодда Боэли.

Американский предприниматель Малкольм Глйзер (1928-2014) с 2003 года начал скупать акции "Манчестер Юнайтед", которые появились в свободном обращении в 1990 году. К октябрю 2004 года он являлся владельцем более 30% акций клуба, а в мае следующего года сумел приобрести контрольный пакет. Бизнесмен затем увеличил свою долю акций до 75%, что позволило ему сменить статус клуба, превратив его из акционерного общества в частную компанию, и вывести акции из оборота.