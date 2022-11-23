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1 час назад

«Спартак» предложил четыре миллиона за бразильского защитника

Евро-футбол.Ру

Как сообщил инсайдер Жорже Никола, московский «Спартак» сделал предложение о трансфере центрального защитника «Куябы» Джоакима. Размер денежной компенсации, предложенной «красно-белыми» за переход 23-летнего бразильского футболиста, составляет четыре миллиона евро.

«Спартак» предложил €4 млн за бразильского защитника
Фото: Euro-football.ruEuro-football.ru

Также сообщается об интересе к игроку со стороны «Сан-Паулу», «Атлетико Паранаэнсе», «Атлетико Минейро» и неназванного клуба из Италии. Трудовое соглашение защитника с «Куябой» рассчитано до конца 2023 года.

«Спартак» завершил первую половину сезона РПЛ на втором месте, отставая от лидирующего «Зенита» на шесть очков.

Футбол,Зенит,Спартак,
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