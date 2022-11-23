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2 часа назад

В "Урале" заявили о намерении выкупить у ЦСКА права на футболиста Помазуна

ТАСС

"Урал" хочет выкупить у московского ЦСКА контракт выступающего за екатеринбургский клуб на правах аренды вратаря Ильи Помазуна, но решение по этому вопросу будет зависеть от цены. Об этом ТАСС в среду сообщил президент "Урала" Григорий Иванов.

В "Урале" заявили о намерении выкупить у ЦСКА права на Помазуна
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Какую цену поставят. Выкупать можно хоть кого, но какая цена поступит от ЦСКА - мы не знаем, - сказал Иванов. - Конечно, нам бы хотелось выкупить".

В июне "Урал" продлил арендное соглашение с Помазуном на один год. Вратарь, в свою очередь, продлил контракт с ЦСКА до окончания сезона-2026/27. Арендное соглашение с "Уралом" заключено без опции выкупа. Помазуну 25 лет, он является воспитанником ЦСКА.

Футбол,Илья Помазун,Григорий Иванов,
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