В "Урале" заявили о намерении выкупить у ЦСКА права на Помазуна

"Урал" хочет выкупить у московского ЦСКА контракт выступающего за екатеринбургский клуб на правах аренды вратаря Ильи Помазуна , но решение по этому вопросу будет зависеть от цены. Об этом ТАСС в среду сообщил президент "Урала" Григорий Иванов .

"Какую цену поставят. Выкупать можно хоть кого, но какая цена поступит от ЦСКА - мы не знаем, - сказал Иванов. - Конечно, нам бы хотелось выкупить".

В июне "Урал" продлил арендное соглашение с Помазуном на один год. Вратарь, в свою очередь, продлил контракт с ЦСКА до окончания сезона-2026/27. Арендное соглашение с "Уралом" заключено без опции выкупа. Помазуну 25 лет, он является воспитанником ЦСКА.