Футболист сборной России отказался переходить в «Црвену Звезду»

Нападающий сборной России и «Оренбурга» Владимир Сычевой не перейдет в сербский клуб «Црвена Звезда». Об этом сообщает «РБ Спорт».

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По информации источника, переговоры о возможном переходе завершены. «Црвена Звезда» получила отказ от 26-летнего футболиста.

14 ноября сообщалось о желании «Црвены Звезды» купить Сычевого. Сербский клуб был готов выплатить «Оренбургу» прописанные в контракте игрока отступные в размере 100 миллионов рублей (1,6 миллиона евро).