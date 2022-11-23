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3 часа назад

Футболист сборной России отказался переходить в «Црвену Звезду»

Lenta.ruиещё 1

Нападающий сборной России и «Оренбурга» Владимир Сычевой не перейдет в сербский клуб «Црвена Звезда». Об этом сообщает «РБ Спорт».

Футболист сборной России отказался переходить в «Црвену Звезду»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По информации источника, переговоры о возможном переходе завершены. «Црвена Звезда» получила отказ от 26-летнего футболиста.

14 ноября сообщалось о желании «Црвены Звезды» купить Сычевого. Сербский клуб был готов выплатить «Оренбургу» прописанные в контракте игрока отступные в размере 100 миллионов рублей (1,6 миллиона евро).

Сычевой перешел в «Оренбург» в 2021 году. В нынешнем сезоне нападающий забил 14 мячей в 15 матчах Российской премьер-лиги (РПЛ) и делит первое место в списке лучших бомбардиров чемпионата со спартаковцем Квинси Промесом. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 26-летнего игрока в 2,5 миллиона евро.

Футбол,СБОРНАЯ РОССИИ,
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