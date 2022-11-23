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1 час назад

«Роналду в состоянии купить себе несколько клубов и играть в них» — Александр Мостовой

Матч ТВ

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой в разговоре с «Матч ТВ» заявил, что у нападающего Криштиану Роналду не будет проблем с поиском новой команды.

Мостовой: Роналду может купить себе несколько клубов и играть в них
Фото: Матч ТВМатч ТВ

Во вторник стало известно, что форвард сборной Португалии расторг контракт с «Манчестер Юнайтед», решение было принято по обоюдному согласию сторон. Роналду — единственный игрок на проходящем в Катаре чемпионате мира по футболу, который является свободным агентом.

— Не надо волноваться за будущее Криштиану Роналду. Даже если он без клуба на чемпионате мира, то без проблем себе его найдет. Он в состоянии несколько клубов сам купить и в них играть. Другое дело, что Роналду в такой форме, что всё равно окажется в какой то приличной команде.

Может ли он поехать зарабатывать деньги? Это смешно. Он заработал уже столько, что в состоянии купить команду в том же Катаре. Криштиану в прошлом сезоне АПЛ забил 18 голов. И это в 37 лет! При том, что все говорили, что он не в форме. У нас 21 летние за всю жизнь забивают меньше, чем Роналду за один сезон.

В теории, да, он может поехать куда то в страны ближнего Востока. Слухи ходят, что ему чуть ли не 200 миллионов предлагают. Может, и правильно сделает в таком случае, жизнь то одна. Но он может играть на топ уровне, — сказал Мостовой «Матч ТВ».

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