Мостовой: Роналду может купить себе несколько клубов и играть в них

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой в разговоре с «Матч ТВ» заявил, что у нападающего Криштиану Роналду не будет проблем с поиском новой команды.

Фото: Матч ТВ Матч ТВ

Во вторник стало известно, что форвард сборной Португалии расторг контракт с «Манчестер Юнайтед», решение было принято по обоюдному согласию сторон. Роналду — единственный игрок на проходящем в Катаре чемпионате мира по футболу, который является свободным агентом.

— Не надо волноваться за будущее Криштиану Роналду. Даже если он без клуба на чемпионате мира, то без проблем себе его найдет. Он в состоянии несколько клубов сам купить и в них играть. Другое дело, что Роналду в такой форме, что всё равно окажется в какой то приличной команде.

Может ли он поехать зарабатывать деньги? Это смешно. Он заработал уже столько, что в состоянии купить команду в том же Катаре. Криштиану в прошлом сезоне АПЛ забил 18 голов. И это в 37 лет! При том, что все говорили, что он не в форме. У нас 21 летние за всю жизнь забивают меньше, чем Роналду за один сезон.