В Казани надеются узнать решение по ситуации с Суперкубком УЕФА в ближайшие месяцы

"Формируем [календарь на следующий год]. У нас много мероприятий, но опять-таки мы ждем неких решений по поводу международной повестки. Потому что у нас в календаре стоят в следующем году те же самые мировые серии, Суперкубок УЕФА пока никто не отменял. Все те мероприятия, которые в этом году были, они были перенесены на следующий год. Я думаю, что в ближайший месяц-два будет какое-то по этому поводу решение. Либо этот бан продлится, либо, соответственно, будет какое-то послабление", - сказал Леонов.