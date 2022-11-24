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1 час назад

Европейская футбольная федерация поддержала желание Дании выйти из ФИФА

Lenta.ru

Глава Федерации футбола Норвегии (NFF) Лизе Клавенесс поддержала желание Датского футбольного союза (DBU) выйти из состава участников Международной федерации футбола (ФИФА). Ее слова приводит NRK.

Дания хочет выйти из ФИФА
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Клавенесс заявила, что ФИФА пошла по пути эскалации конфликта.

«У нас в NFF нет уверенности в том, что [глава ФИФА Джанни] Инфантино является подходящим лидером, который будет вести нас вперед», — посчитала она.

Глава NFF выразила сожаление, что Инфантино остался единственным кандидатом на выборах главы ФИФА.

Ранее 23 ноября Датский футбольный союз (DBU) выразил готовность выйти из состава участников ФИФА после запрета со стороны организации носить радужные капитанские повязки One Love на чемпионате мира 2022 года в Катаре. Глава DBU Йеспер Моллер заявил, что доверие к ФИФА утрачено.

21 ноября ФИФА запретила игрокам носить радужные капитанские повязки с надписью One Love. Организация предоставила альтернативные повязки с посланиями солидарности.

Футбол,
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