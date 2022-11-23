Матч чемпионата Украины по футболу прервали из-за воздушной тревоги

Матч Украинской премьер-лиги (УПЛ) по футболу между командами «Днепр-1» и «Александрия» был прерван и перенесен на следующий год из-за воздушной тревоги. Об этом сообщается на сайте Украинской ассоциации футбола.

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Встреча, которая проходила в Ужгороде, была прервана вскоре после стартового свистка.

Отметим, что «Днепр-1» возглавляет турнирную таблицу, набрав в 13 матчах 35 очков. На второй позиции располагается «Шахтер», в активе которого 30 баллов. Тройку лучших с 26 очками замыкает «Заря». Четвертую позицию занимает киевское «Динамо». «Александрия» находится на пятой строчке. В зоне вылета находятся «Черноморец» и «Львов». «Кривбасс» и «Ингулец» пока находятся в зоне стыковых матчей.

Напомним, перед началом чемпионата президент Украинской ассоциации футбола заявил, что команды, участвующие в еврокубках, смогут выступать на территории Польши в связи с проведением специальной военной операции на Украине. Остальные команды играют внутри страны.