ЧМ-2022
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+13° в 
USD 60.50EUR 62.28
Войти в почту
2 часа назад

Матч чемпионата Украины по футболу прервали и перенесли из-за воздушной тревоги

Газета.Ru

Матч Украинской премьер-лиги (УПЛ) по футболу между командами «Днепр-1» и «Александрия» был прерван и перенесен на следующий год из-за воздушной тревоги. Об этом сообщается на сайте Украинской ассоциации футбола.

Матч чемпионата Украины по футболу прервали из-за воздушной тревоги
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Встреча, которая проходила в Ужгороде, была прервана вскоре после стартового свистка.

Отметим, что «Днепр-1» возглавляет турнирную таблицу, набрав в 13 матчах 35 очков. На второй позиции располагается «Шахтер», в активе которого 30 баллов. Тройку лучших с 26 очками замыкает «Заря». Четвертую позицию занимает киевское «Динамо». «Александрия» находится на пятой строчке. В зоне вылета находятся «Черноморец» и «Львов». «Кривбасс» и «Ингулец» пока находятся в зоне стыковых матчей.

Напомним, перед началом чемпионата президент Украинской ассоциации футбола заявил, что команды, участвующие в еврокубках, смогут выступать на территории Польши в связи с проведением специальной военной операции на Украине. Остальные команды играют внутри страны.

Ранее бывший футболист сборной Украины Сергей Коновалов заявил, что проблема договорных матчей внутри страны является наследием СССР.

Футбол,Сергей Коновалов,Динамо,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители