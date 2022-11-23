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1 час назад

Названы все возможные способы разозлить Валерия Карпина

Илья Родин

Полузащитник сборной России Данил Глебов рассказал в интервью порталу Sport24 об интересных особенностях характера главного тренера ФК «Ростов» и национальной команды Валерия Карпина.

Названы все возможные способы разозлить Валерия Карпина
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Глебов пояснил, что Карпин способен простить игроку «неточный пас или удар — потому что сам был футболистом».

Возмущение тренера сборной вызывают разнообразные нарушения дисциплины в быту, уточнил спортсмен.

В частности, его можно рассердить, если своевременно не явиться на массаж, лечение, теоретические занятия. Кроме того, его гнев можно вызвать, если «плохо тренироваться и нее выполнять требования в игре».

Напомним, что под руководством Карпина «Ростов» выступает достаточно успешно. После 17 туров команда занимает третье место в таблице РПЛ.

Футбол,Валерий Карпин,СБОРНАЯ РОССИИ,
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