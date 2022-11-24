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54 минуты назад

Экс-тренер Камеруна Непомнящий рассказал, что перед ЧМ-1990 у сборной не было формы

Чемпионат.comиещё 2

Бывший главный тренер сборной Камеруна Валерий Непомнящий рассказал о том, что у национальной команды не было игровой формы перед стартом чемпионата мира 1990 года в Италии.

Экс-тренер Камеруна рассказал, что перед ЧМ-1990 у сборной не было формы
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«На заключительный сбор перед чемпионатом мира мы поехали в Югославию, чтобы поближе к Италии. У нас было четыре потрёпанных мяча. Почему потрёпанных? Когда тренируешься на песчаном поле, верхний слой стирается. А формы не было ни одного комплекта — ни тренировочной, ни игровой. Каждый занимался в чём придётся — в своей обуви, ш

И это за месяц до чемпионата мира! Хорошо, что федерацию футбола Югославии возглавлял Милян Милянич, большой друг Советского Союза. Он был в хороших отношениях с Симоняном, Нетто. А мы с ним познакомились уже в Сараево, во время сбора Камеруна. Когда Милянич узнал о нашем бедственном положении, сам нашёл какую-то фирму, которая экипировала нас, — привезли форму, ветрозащитные костюмы и штук 20 мячей югославского производства. Стало в чём контрольные матчи играть. Лишь за неделю до чемпионата adidas подвёз в Италию официальную форму. И такие передряги были в порядке вещей — то воды не было, то бензина, чтобы заправить автобус. Премиальные задерживали. Заработанное на чемпионате мира ребята получили только через год», — сказал Непомнящий в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Футбол,Валерий Непомнящий,Олег Лысенко,
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