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47 минут назад

Валерий Непомнящий получал $1500 во время работы со сборной Камеруна

Газета.Ruиещё 4

Российский тренер Валерий Непомнящий сообщил размер своей зарплаты в то время, когда он возглавлял сборную Камеруна по футболу.

Непомнящий назвал размер своей зарплаты в сборной Камеруна
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мне премиальные не полагались. Официальная зарплата — $1500. Но в те времена советский специалист за рубежом не имел права получать больше $700. Поэтому я из своих 1500 баксов 800 отправлял спорткомитету СССР», — рассказал Непомнящий в интервью «Чемпионат.com».

Непомнящий был назначен на пост главного тренера сборной Камеруна в 1988 году. На чемпионате мира 1990 года в Италии под его руководством команда дошла до четвертьфинала турнира.

24 ноября команда Камеруна стартует на чемпионате мира в Катаре матчем против сборной Швейцарии. Игра начнется в 13.00 по московскому времени.

Ранее бывший игрок московского «Спартака» Эдуард Мор заявил, что футболисты сборной Японии наказали немцев за пижонство, одержав над ними победу на чемпионате мира в Катаре.

Чемпионат мира стартовал 20 ноября и продлится до 18 декабря 2022 года. Турнир проходит на восьми стадионах в пяти городах. Финальный матч состоится на «Национальном стадионе».

Футбол,Эдуард Мор,Валерий Непомнящий,Спартак,
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