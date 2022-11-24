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49 минут назад

Глебов рассказал, что Карпин не запрещает футболистам употреблять алкоголь

Газета.Ru

Футболист «Ростова» и сборной России Данил Глебов рассказал о том, позволяет ли главный тренер Валерий Карпин употреблять алкоголь игрокам.

Стало известно об отношении Карпина к употреблению футболистами алкоголя
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Он жестко не запрещает. Главное — в меру. На какой-то теории в «Ростове» Георгич сказал: «Я и виски в свое время мог выпить — и чего дальше? Я этим не горжусь». Думаю: какой же он крутой, если так спокойно говорит об этом игрокам. Я считаю, что вот так, через откровенность, Георгич нас и объединил», — цитирует Глебова Sport24.

Карпин возглавил «Ростов» в декабре 2017 года и покинул команду в начале сезона-2021/22 из-за невозможности совмещения с работой в сборной России. В марте 2022 года специалист вернулся на пост главного тренера клуба из Ростова-на-Дону.

Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям, в том числе в квалификации к чемпионату мира — 2022.

Чемпионат мира стартовал 20 ноября и продлится до 18 декабря 2022 года. Турнир проходит на восьми стадионах в пяти городах. Финальный матч состоится на «Национальном стадионе».

Ранее чемпионка мира и Европы российская биатлонистка Екатерина Юрлова-Перхт поделилась эмоциями от отстранения спортсменов сборной России от международных соревнований.

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