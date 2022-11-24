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1 час назад

Компания Apple заинтересована в покупке «МЮ»

Евро-футбол.Ру

«Манчестер Юнайтед» может быть куплен американской компанией Apple, которая занимается изготовлением современных гаджетов. По информации от Daily Star, в одной из крупнейших организаций планеты всерьёз изучают возможность приобретения «красных дьяволов».

В Apple изучают возможность приобретения «МЮ»
Фото: Евро-футбол.РуЕвро-футбол.Ру

Напомним, ранее семья Глейзеров выставила «Манчестер Юнайтед» на продажу. Ходили слухи, что свои предложения готовы сделать консорциумы из арабских стран и британский миллиардер Джим Ретклифф.

В данный момент «Манчестер Юнайтед» находится на пятом месте в турнирной таблице чемпионата Англии. Перед паузой на чемпионат мира «красные дьяволы» добыли волевую победу на выезде над лондонским «Фулхэмом» в рамках АПЛ.

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