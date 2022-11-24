В Apple изучают возможность приобретения «МЮ»

«Манчестер Юнайтед» может быть куплен американской компанией Apple, которая занимается изготовлением современных гаджетов. По информации от Daily Star, в одной из крупнейших организаций планеты всерьёз изучают возможность приобретения «красных дьяволов».

Фото: Евро-футбол.Ру Евро-футбол.Ру

Напомним, ранее семья Глейзеров выставила «Манчестер Юнайтед» на продажу. Ходили слухи, что свои предложения готовы сделать консорциумы из арабских стран и британский миллиардер Джим Ретклифф.