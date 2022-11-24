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1 час назад

Бекхэм готов участвовать в сделке по покупке «МЮ» — СМИ

Матч ТВ

Экс футболист «Манчестер Юнайтед» Дэвид Бекхэм может стать участником сделки по приобретению клуба.

Бекхэм готов участвовать в сделке по покупке «МЮ»
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По информации Financial Times, Бекхэм открыт для переговоров о возможном участии в подобной сделке.

Ранее появилась информация о том, что владельцы «Манчестер Юнайтед» американские миллиардеры Глейзеры поручили совету директоров провести консультации по продаже клуба или по стратегическому партнерству с новым инвестором. Сейчас команда стоит около 6 миллиардов долларов, и Бекхэм не может целиком позволить себе оплатить покупку клуба самостоятельно.

В настоящий момент Бекхэм владеет клубом MLS «Интер Майами». В бытность игроком он выступал также за «Престон Норт Энд», «Реал, «Милан», «Лос Анджелес Гэлакси» и «Пари Сен Жермен», защищал цвета сборной Англии.

С «МЮ» он победил в Лиге чемпионов и в Межконтинентальном кубке в 1999 году.

Футбол,Дэвид Бекхэм,Манчестер Юнайтед,Реал,
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