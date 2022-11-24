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3 часа назад

РФС запретил «Ростову» регистрировать новых игроков из-за задолженностей клуба

Матч ТВиещё 1

Палата по разрешению споров Российского футбольного союза (РФС) запретила «Ростову» регистрировать новых игроков, сообщается на сайте РФС.

РФС запретил «Ростову» регистрировать новых игроков
Фото: Матч ТВМатч ТВ

Палата удовлетворила заявление посредника Joint Industries Limited Partnership о взыскании задолженности по договору о посреднических услугах в полном объеме. «Ростов» обязан выплатить задолженность и штраф по выплате вознаграждения за оказанные услуги.

Решение о запрете на регистрацию новых футболистов в качестве обеспечительной меры, он может быть снят палатой РФС по разрешению споров по заявлению клуба в случае исполнения обязательств перед посредником.

«Ростов» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ после 17 туров, набрав 35 очков.

Футбол,РФС,
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