РФС запретил «Ростову» регистрировать новых игроков

Палата по разрешению споров Российского футбольного союза (РФС) запретила «Ростову» регистрировать новых игроков, сообщается на сайте РФС.
Палата удовлетворила заявление посредника Joint Industries Limited Partnership о взыскании задолженности по договору о посреднических услугах в полном объеме. «Ростов» обязан выплатить задолженность и штраф по выплате вознаграждения за оказанные услуги.
Решение о запрете на регистрацию новых футболистов в качестве обеспечительной меры, он может быть снят палатой РФС по разрешению споров по заявлению клуба в случае исполнения обязательств перед посредником.
«Ростов» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ после 17 туров, набрав 35 очков.