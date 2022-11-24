РФС запретил «Ростову» регистрировать новых игроков

Палата удовлетворила заявление посредника Joint Industries Limited Partnership о взыскании задолженности по договору о посреднических услугах в полном объеме. «Ростов» обязан выплатить задолженность и штраф по выплате вознаграждения за оказанные услуги.

Решение о запрете на регистрацию новых футболистов в качестве обеспечительной меры, он может быть снят палатой РФС по разрешению споров по заявлению клуба в случае исполнения обязательств перед посредником.