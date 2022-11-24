Американская технологическая корпорация Apple выразила заинтересованность в покупке английского футбольного клуба «Манчестер Юнайтед», сообщает Daily Star.
По данным издания, Apple готова приобрести «МЮ» за 5,8 миллиарда фунтов стерлингов (6,75 млрд евро).
Отмечается, что генеральный директор Apple Тим Кук стремится изучить возможности, которые может дать покупка клуба, и начнет переговоры с банками, назначенными для надзора за продажей «МЮ». Кук планирует финансировать строительство современного стадиона, который будет «считаться лучшим в мире».
Семья американских миллиардеров Глейзеров купила «МЮ» в 2005 году, но они оказались крайне непопулярны среди болельщиков клуба.
Ранее сообщалось, что экс футболист «Манчестер Юнайтед» Дэвид Бекхэм может стать участником сделки по приобретению клуба.