Отмечается, что генеральный директор Apple Тим Кук стремится изучить возможности, которые может дать покупка клуба, и начнет переговоры с банками, назначенными для надзора за продажей «МЮ». Кук планирует финансировать строительство современного стадиона, который будет «считаться лучшим в мире».