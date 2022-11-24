Член ФИФА заявила о подтасовках при голосовании за ЧМ в России

Член совета Международной федерации футбола (ФИФА) Эвелина Кристеллин заявила о подтасовках при голосовании за проведение чемпионата мира 2018 года в России. Ее слова приводит Football Italia со ссылкой на Radio Capital.

Кристеллин обратила внимание на странности при двойном голосовании по России в 2010 году. Она рассказала, что в нем участвовал только исполнительный комитет, а не все федерации, как это происходило впоследствии.

«Это было явно подтасованное голосование. Кто-то заплатил за это. Вопрос был лишь в раздаче "конвертов"», — заявила член ФИФА.

8 ноября бывший глава ФИФА Йозеф Блаттер рассказал об общении с российским лидером Владимиром Путиным после получения Россией права на проведение чемпионата мира-2018. Тогда Путин заявил, что Блаттер стал ему другом.