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1 час назад

Трагедия в семье наставника «Лечче» - скончался его отец

Евро-футбол.Ру

Трагедия в семье Марко Барони - скончался его отец. Пресс-служба клуба опубликовала сообщение на эту тему, выразив слова сочувствия в адрес наставника «Лечче».

Скончался отец наставника «Лечче»
Фото: Евро-футбол.РуЕвро-футбол.Ру

- Президент клуба, а также вся общественность, все сотрудники, выражают свои самые глубокие слова скорби в связи с утратой в семье наставника Марко Барони, смертью его отца, - цитирует гласит пресс-релиз «Лечче».

Сейчас команда занимает шестнадцатое место в турнирной таблице итальянского чемпионата Серии А, в следующем, шестнадцатом туре турнира, она примет дома столичный «Лацио», это случится четвертого января следующего года.

Футбол,
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