«Милан» определился с гонораром для нового контракта Леау

«Милан» отчаянно пытается удержать у себя Рафаэла Леау и заручиться новым контрактом с португальским игроком, который сейчас котируется как один из лучших в мире. Сейчас Леау получает относительные скромные полтора миллиона евро за сезон - на пиццу и спагетти, конечно, ему хватает, но яхту на такие деньги не купишь.