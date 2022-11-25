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57 минут назад

Вратарь Васютин вернулся в расположение «Зенита»

Евро-футбол.Руиещё 1

Голкипер Александр Васютин вернулся в «Зенит» после аренды в шведский клуб «Юргорден». Об этом сообщает официальный сайт «сине-бело-голубых».

Вратарь Васютин вернулся в расположение «Зенита»
Фото: Евро-футбол.РуЕвро-футбол.Ру

По сведениям источника, вратарь занимается по индивидуальной программе на базе в Удельном парке.

27-летний Васютин выступал за «Юргорден» с февраля 2021 года, за это время он принял участие в 19 матчах во всех турнирах, в которых пропустил 13 голов и десять раз сохранил свои ворота «сухими».

Действующий трудовой договор голкипера с «Зенитом» рассчитан до конца июня 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 500 тысяч евро.

Футбол,Александр Васютин,Зенит,
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