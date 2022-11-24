Иранского футболиста Гафури арестовали за оскорбление национальной команды

Иранский футболист Вурия Гафури был арестован местными властями.

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35-летний игрок был задержан по обвинению в оскорблении репутации национальной сборной, а также пропаганде против государства. Об этом сообщает Франс. Гафури был арестован в четверг после тренировки своей команды по судебному ордеру.

Вурия в своих социальных сетях опубликовал фотографию в традиционной курдской одежде.

В составе сборной Ирана Гафури дебютировал в 2014 года. На его счету 28 матчей в футболке национальной команды, в них он отметился двумя голевыми передачами. Последний раз за Иран он играл в 2019 году в товарищеском матче против Сирии (5:0).

Всю свою карьеру Вурия проводит в иранских клубах. Летом нынешнего года он на правах свободного агента перешел в Фулад.