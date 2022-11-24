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2 часа назад

Иранского футболиста Гафури арестовали за оскорбление национальной команды

Спорт день за днем

Иранский футболист Вурия Гафури был арестован местными властями.

Иранского футболиста Гафури арестовали за оскорбление национальной команды
Фото: Спорт день за днемСпорт день за днем

35-летний игрок был задержан по обвинению в оскорблении репутации национальной сборной, а также пропаганде против государства. Об этом сообщает Франс. Гафури был арестован в четверг после тренировки своей команды по судебному ордеру.

Вурия в своих социальных сетях опубликовал фотографию в традиционной курдской одежде.

В составе сборной Ирана Гафури дебютировал в 2014 года. На его счету 28 матчей в футболке национальной команды, в них он отметился двумя голевыми передачами. Последний раз за Иран он играл в 2019 году в товарищеском матче против Сирии (5:0).

Всю свою карьеру Вурия проводит в иранских клубах. Летом нынешнего года он на правах свободного агента перешел в Фулад.

С сентября в Иране проходят массовые акции протеста. Болельщики сборной Ирана свистели во время исполнения гимна перед матчем с Англией на ЧМ-2022 (2:6) в знак протеста против действующей власти. Также футболисты отказались исполнять гимн страны.

Футбол,
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