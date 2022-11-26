ЧМ-2022
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+10° в 
USD 60.48EUR 62.88
Войти в почту
54 минуты назад

Экс-игрок сборной России Мостовой положительно относится к интервью португальца Роналду

Газета.Ruиещё 4

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой высказался об интервью португальского форварда "Манчестер Юнайтед" британскому журналисту Пирсу Моргану.

Экс-игрок сборной России Мостовой оценил интервью Роналду
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Напомним, 37-летний игрок накануне старта чемпионата мира - 2022 в Катаре публично раскритиковал тренерский штаб, руководство и политику "Манчестер Юнайтед". После этого клуб принял решение досрочно разорвать соглашение с футболистом.

"Положительно отношусь к интервью Роналду. С первого момента был на его стороне. Сказал то, что есть. Он же никого там не оскорблял. Оскорбляли его многие потом. Ну правильно, когда величайший футболист сидит в запасе и его выпускают за две минуты до конца, это что такое?" - приводит слова Мостового "На Спорте".

24 ноября сборная Португалии обыграла Гану (3:2) в матче 1-го тура группового этапа ЧМ. Роналду в этой встрече реализовал пенальти.

Ранее сообщалось, что Криштиану Роналду ушел с пресс-конференции после вопроса о расторжении контракта с "Манчестер Юнайтед".

Футбол,Александр Мостовой,Пирс Морган,Криштиану Роналду,СБОРНАЯ РОССИИ,Манчестер Юнайтед,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители