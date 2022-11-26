Экс-игрок сборной России Мостовой оценил интервью Роналду

"Положительно отношусь к интервью Роналду. С первого момента был на его стороне. Сказал то, что есть. Он же никого там не оскорблял. Оскорбляли его многие потом. Ну правильно, когда величайший футболист сидит в запасе и его выпускают за две минуты до конца, это что такое?" - приводит слова Мостового "На Спорте".