Экс-игрок сборной России Мостовой оценил интервью Роналду

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой высказался об интервью португальского форварда "Манчестер Юнайтед" британскому журналисту Пирсу Моргану.
Напомним, 37-летний игрок накануне старта чемпионата мира - 2022 в Катаре публично раскритиковал тренерский штаб, руководство и политику "Манчестер Юнайтед". После этого клуб принял решение досрочно разорвать соглашение с футболистом.
"Положительно отношусь к интервью Роналду. С первого момента был на его стороне. Сказал то, что есть. Он же никого там не оскорблял. Оскорбляли его многие потом. Ну правильно, когда величайший футболист сидит в запасе и его выпускают за две минуты до конца, это что такое?" - приводит слова Мостового "На Спорте".
24 ноября сборная Португалии обыграла Гану (3:2) в матче 1-го тура группового этапа ЧМ. Роналду в этой встрече реализовал пенальти.
Ранее сообщалось, что Криштиану Роналду ушел с пресс-конференции после вопроса о расторжении контракта с "Манчестер Юнайтед".