Хавбек сборной Португалии призвал болельщиков критиковать Роналду

«Мы видим его лучшую версию, когда вы, ребята, его критикуете», — заявил Фернандеш, предположив, что форварду нравится работать в таких условиях. Он добавил, что играть в одной команде с Роналду для него мечта, ставшая явью.

24 ноября Роналду с пенальти забил первый мяч сборной Португалии на чемпионате мира-2022 в Катаре в матче против Ганы. Он стал первым в истории футболистом, забившем на пяти подряд ЧМ. Кроме того, 37-летний нападающий стал самым возрастным автором гола португальцев в истории мундиаля.