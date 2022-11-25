Хавбек сборной Португалии призвал болельщиков критиковать Роналду

Хавбек сборной Португалии по футболу Бруну Фернандеш призвал болельщиков критиковать форварда команды Криштиану Роналду. Его слова приводит ESPN.
«Мы видим его лучшую версию, когда вы, ребята, его критикуете», — заявил Фернандеш, предположив, что форварду нравится работать в таких условиях. Он добавил, что играть в одной команде с Роналду для него мечта, ставшая явью.
24 ноября Роналду с пенальти забил первый мяч сборной Португалии на чемпионате мира-2022 в Катаре в матче против Ганы. Он стал первым в истории футболистом, забившем на пяти подряд ЧМ. Кроме того, 37-летний нападающий стал самым возрастным автором гола португальцев в истории мундиаля.
Команда Португалии обыграла Гану со счетом 3:2 на групповом этапе турнира. Помимо Роналду голами отметились полузащитники Жоау Феликс и Рафаэл Леау.
Чемпионат мира продлится до 18 декабря. Сборная Португалии никогда не становилась победителем мундиаля.