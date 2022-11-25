25 ноября в матче 2-го тура группового этапа ЧМ-2022 встретятся сборные Англии и США. Победа выведет команду Саутгейта в плей-офф! Сделать ставку на этот поединок можно в букмекерской компании «Фонбет».

Англия - США: коэффициенты букмекеров на матч ЧМ-2022 21 ноября

25 ноября в матче группы B ЧМ-2022 встретятся сборные Англии и США. Начало - в 22:00 мск.

Букмекерская компания «Фонбет» считает фаворитами команду Гарета Саутгейта. Поставить на Англию можно с коэффициентом 1.53, это примерно 65% вероятности. Шансы США аналитики оценили коэффициентом 7.50 (13%), а на ничью можно сделать ставку также за 4.15 (22%).

Эксперты считают, что матч будет результативным. Поставить на тотал голов больше 2.5 можно с коэффициентом 1.85, а на тотал меньше 2.5 – за 1.97.

Если обе команды забьют, сыграет ставка за 1.98. С коэффициентом 1.85 можно поставить на то, что как минимум одна команда не сможет поразить ворота противника.

По мнению аналитиков, самый вероятный счет матча – победа Англии со счётом 2:0. Сделать ставку на эти исходы в БК «Фонбет» можно с коэффициентом 6.50.

Саутгейт заслужил индульгенцию

Сборную Англии, а конкретно, Гарета Саутгейта нещадно критиковали перед ЧМ-2022. Скучный, консервативный футбол, вылет из Лиги наций, неумение распорядиться огромными ресурсами…Что ж, все эти претензии по первому матчу англичан отпали. 6:2 - разгромная победа над Ираном. Да, конечно, иранцы выглядели откровенно слабо, да еще и потеряли основного вратаря в самом начале матча, но и англичан нельзя не похвалить. Команда выглядела спокойно и уверенно.

Интересно, что в этой игре не забил Гарри Кейн. Главный бомбардир Англии здорово проявил себя в подыгрыше, но сам забить не смог. Выделим и выступление Джуда Беллингема. Полузащитник дирижировал игрой команды в центре поля и забил красивый гол. В общем, как минимум три дня свободы от критики Саутгейт и его подопечные получили.

Время американцев еще не пришло

Сборная США в первом матче на ЧМ-2022 сыграла вничью с Уэльсом 1:1. Эту встречу можно разделить на два разных тайма. В первом игровом отрезке американцы полностью переиграли соперника и забили хороший гол: отличился Тимоти Веа. А вот после перерыва сборная США явно подсела. В итоге необязательный пенальти. Более того, Уэльс мог и вырвать победу.

Интересно, что Грег Берхальтер не дал шанса Джованни Рейне. Возможно, поберег его к игре с Англией? У американцев много молодых, интересных футболистов, но пока им не хватает как физической готовности, так и холодной головы. Их время явно придет на домашнем ЧМ-2026.

На что ставить в матче Англия - США

Такой легкой прогулки, как в игре с Ираном, англичанам ждать, конечно, не стоит, но победу команда Саутгейта добыть должна. Победа гарантирует им место в плей-офф и, с большой долей вероятности, первое место в группе. Коэффициент небольшой, но и ставка достаточно уверенная. Поставить на победу Англии в БК Фонбет можно с коэффициентом 1.53.

Этот чемпионат мира редко балует нас матчами с большим количеством голов. Тем не менее, в этой игре мы вправе ждать как минимум голы в обе стороны. Англичане показали классную игру в атаке, но в то же время пропустили два гола даже от Ирана. Молодые, голодные американцы вполне способны огорчить Джордана Пикфорда. Поставить на то, что обе команды забьют, можно в БК Фонбет за 1.98.

Стоит поставить и на то, что забьет Гарри Кейн. Лидер англичан не смог забить Ирану, но он в хорошей форме. Американцы не будут выкатывать такой автобус в обороне, как Иран. Кейн должен открыть счет голам на ЧМ-2022. Коэффициент на то, что главная звезда Англии забьет, - 2.00. Ставите 1000 рублей - получите 2000 в случае успеха.

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