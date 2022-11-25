Футболист ЦСКА Гайч объяснил свои слова о несправедливости мира к России

«Когда кто то действует каким то неподобающим способом, никто не считает это чем то из ряда вон выходящим. Никто будто не обращает на это внимание.



Однако, когда Россия делает шаги, реагирует на происходящую ситуацию, то все сразу под лупой рассматривают ее, начинается бурная реакция», — приводит слова аргентинца «Матч ТВ».