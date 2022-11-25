ЧМ-2022
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+9° в 
USD 60.39EUR 62.78
Войти в почту
2 часа назад

Футболист ЦСКА Гайч объяснил свои слова о несправедливости внешнего мира к России

Газета.Ruиещё 1

Аргентинский форвард ЦСКА Адольфо Гайч уточнил, что имел в виду, когда сказал, что внешний мир бывает несправедлив к России.

Футболист ЦСКА Гайч объяснил свои слова о несправедливости мира к России
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Когда кто то действует каким то неподобающим способом, никто не считает это чем то из ряда вон выходящим. Никто будто не обращает на это внимание.

Однако, когда Россия делает шаги, реагирует на происходящую ситуацию, то все сразу под лупой рассматривают ее, начинается бурная реакция», — приводит слова аргентинца «Матч ТВ».

23-летний форвард пополнил состав армейцев летом 2020 года. В текущем сезоне он сыграл за ЦСКА 11 матчей, в которых отметился двумя забитыми мячами.

Красно-синие после 17 туров набрали 29 очков и занимают пятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). Отставание от лидирующего петербургского «Зенита» составляет 13 баллов.

Футбол,Адольфо Гайч,Зенит,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители