Футболист ЦСКА Гайч объяснил свои слова о несправедливости мира к России

Аргентинский форвард ЦСКА Адольфо Гайч уточнил, что имел в виду, когда сказал, что внешний мир бывает несправедлив к России.
«Когда кто то действует каким то неподобающим способом, никто не считает это чем то из ряда вон выходящим. Никто будто не обращает на это внимание.
Однако, когда Россия делает шаги, реагирует на происходящую ситуацию, то все сразу под лупой рассматривают ее, начинается бурная реакция», — приводит слова аргентинца «Матч ТВ».
23-летний форвард пополнил состав армейцев летом 2020 года. В текущем сезоне он сыграл за ЦСКА 11 матчей, в которых отметился двумя забитыми мячами.
Красно-синие после 17 туров набрали 29 очков и занимают пятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). Отставание от лидирующего петербургского «Зенита» составляет 13 баллов.