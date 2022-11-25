Футболист Ондуа рассказал о борьбе со стереотипами о России в сборной Камеруна

Полузащитник сборной Камеруна Гаэль Ондуа рассказал, что его партнеры по национальной команде много читают о России и хотят узнавать о ней правду от человека, который вырос в этой стране.
Напомним, у футболиста есть российский паспорт.
«Они много читают и хотят узнать, как есть на самом деле, от человека, который вырос там. И многое их удивляет, потому что существуют стереотипы о том, что там бьют иностранцев, что по улице гуляют с медведями. Но я им открыто говорю, что Россия — страна, где люди навеки откроют тебе дверь в свой дом, если чувствуют в тебе честность.
А в Европе я много чего видел, чего у нас, в России, никогда не случалось», — цитирует игрока ТАСС.
Напомним, Ондуа вышел на матч 1-го тура группового этапа чемпионата мира — 2022 с командой Швейцарии (0:1) в бутсах с изображением флага России.
Хавбек появился на поле на поле на 68-й минуте. Сборная Камеруна потерпела поражение со счетом 0:1. Единственный гол в матче забил на 48-й минуте нападающий «Монако» Брил Эмболо.
Гаэль Ондуа родился в Камеруне, а в девять лет приехал вместе с родителями в Россию, где прошел молодежные школы московских ЦСКА и «Локомотива».