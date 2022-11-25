Футболист Ондуа рассказал о борьбе со стереотипами о России в сборной Камеруна

«Они много читают и хотят узнать, как есть на самом деле, от человека, который вырос там. И многое их удивляет, потому что существуют стереотипы о том, что там бьют иностранцев, что по улице гуляют с медведями. Но я им открыто говорю, что Россия — страна, где люди навеки откроют тебе дверь в свой дом, если чувствуют в тебе честность.



А в Европе я много чего видел, чего у нас, в России, никогда не случалось», — цитирует игрока ТАСС.