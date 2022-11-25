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55 минут назад

Зиеш может стать игроком «Милана»

Евро-футбол.Ру

Итальянский «Милан» уже планирует некоторые усиления, команда Стефано Пиоли намерена взять в аренду у лондонского «Челси» Хакима Зиеша. Как сообщает pianetamilan.it, сделка уже близка к заключению, в то время как футболист выступает на чемпионате мира, его агенты уже проработали все детали.

Зиеш может стать игроком «Милана»
Фото: Евро-футбол.РуЕвро-футбол.Ру

Зиеш должен стать временной заменой для пока что не вписывающегося в состав бельгийца Шарля де Кетеларе, который стал самым дорогим приобретением «Милана» эпохи Стефано Пиоли.

Чемпионат Италии возобновится для «Милана» четвертого января, чемпион страны сразится в этот день с «Салернитаной».

Футбол,Стефано Пиоли,Хаким Зиеш,
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