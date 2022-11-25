Зиеш может стать игроком «Милана»

Итальянский «Милан» уже планирует некоторые усиления, команда Стефано Пиоли намерена взять в аренду у лондонского «Челси» Хакима Зиеша. Как сообщает pianetamilan.it, сделка уже близка к заключению, в то время как футболист выступает на чемпионате мира, его агенты уже проработали все детали.