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1 час назад

Титов – о Роналду: «Его время ушло, но он пока этого не понимает»

Евро-футбол.Ру

Шестикратный чемпион России в составе московского «Спартака» Егор Титов оценил выступление известного португальского футболиста Криштиану Роналду за свою сборную на ЧМ-2022.

Титов – о Роналду: «Его время ушло, но он пока этого не понимает»
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Видно, как сильно сдал Криштиану Роналду. Интервью Пирсу Моргану сыграло с ним злую шутку. Его время ушло, но он пока этого не понимает», - приводит слова Титова «РБК Спорт».

Специалист считает, что смириться с таким положением дел звезде Португалии будет очень и очень тяжело, так как на протяжении многих лет он являлся одним из лучших футболистов мира.

Егор Титов отдал должное Криштиану Роналду за отказ от неустойки.

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