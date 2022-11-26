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1 час назад

Президент РПЛ Алаев сравнил сборную России с полуфабрикатом

Газета.Ruиещё 5

Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев считает, что товарищеские матчи в исполнении сборной России необходимы.

Президент РПЛ Алаев сравнил сборную России с полуфабрикатом
Фото: Телеграм-канал «Сборная России по футболу»Телеграм-канал «Сборная России по футболу»

"Товарищеские матчи нужны — 100%. Даже такие невзрачные матчи, как с Таджикистаном и Киргизией, которые хочется побыстрее забыть. Я всем привожу пример, что сборная России — это не полуфабрикат. Пиццу можно положить в морозилку и заморозить — а потом с друзьями ее подогрели и съели. Сборную — нет. Сборная должна жить — это особый организм.

В то же время я понимаю, что делает Карпин, — он строит новую команду", - передает слова Алаева "Чемпионат".

Напомним, что Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

С начала года сборная России провела три товарищеских матча с командами из Азии. В сентябре подопечные Валерия Карпина обыграли Киргизию, в ноябре россияне дважды сыграли вничью (0:0) с Таджикистаном и Узбекистаном.

Ранее экс-нападающий Ари выразил уверенность, что сборная России дошла бы до полуфинала на ЧМ-2022 в Катаре.

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