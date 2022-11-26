Президент РПЛ Алаев сравнил сборную России с полуфабрикатом

"Товарищеские матчи нужны — 100%. Даже такие невзрачные матчи, как с Таджикистаном и Киргизией, которые хочется побыстрее забыть. Я всем привожу пример, что сборная России — это не полуфабрикат. Пиццу можно положить в морозилку и заморозить — а потом с друзьями ее подогрели и съели. Сборную — нет. Сборная должна жить — это особый организм.