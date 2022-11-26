ЧМ-2022
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+5° в 
USD 60.48EUR 62.88
Войти в почту
26 минут назад

Ван Дейк ответил на критику ван Бастена

Евро-футбол.Руиещё 2

Центральный защитник сборной Нидерландов Виргил ван Дейк отреагировал на критику со стороны легендарного нападающего Марко ван Бастена. Экс-форвард остался недоволен действиями соотечественника в матче против Эквадора (1:1) во втором туре группового этапа ЧМ-2022.

Ван Дейк ответил на критику ван Бастена
Фото: Евро-футбол.РуЕвро-футбол.Ру

«По-моему, он еще ни разу не сказал что-то позитивное. Легко обсуждать других, сидя в студии. Я всегда стараюсь вести свою команду за собой», - передает слова Виргила The Mirror.

После двух туров Нидерланды лидируют в группе А, набрав четыре балла. В последнем матче квартета подопечные Луи ван Галя встретятся с Катаром. Поединок состоится во вторник, 29 ноября.

Футбол,Ван Дейк,Марко ван Бастен,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители