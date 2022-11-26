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2 часа назад

Червиченко выбрал между Роналду и Месси

Евро-футбол.Ру

Экс-президент московского «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением о звездном центрфорварде сборной Португалии Криштиану Роналду.

Червиченко выбрал между Роналду и Месси
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Роналду - один из величайших футболистов нынешних времен. Но лично я им не восхищаюсь. Мне больше нравится Месси - просто в плане восприятия», - передает слова Червиченко издание «Чемпионат».

Напомним, что недавно Криштиану получил статус свободного агента. Он разорвал трудовое соглашение с «Манчестер Юнайтед» по обоюдному согласию сторон.

В данный момент Роналду находится в расположении сборной Португалии на чемпионате мира – 2022. В стартовом матче с Ганой (3:2) он отметился голом с 11-метровой отметки.

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