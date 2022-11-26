Глава РПЛ сравнил российских арбитров с персонажами из "Гарри Поттера"

Глава Российской премьер-лиги (РПЛ) и вице-президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев заявил, что отечественные арбитры должны комментировать свои решения после матчей.
"Все, наверное, смотрели Гарри Поттера. Вот у нас судьи как дементоры. Такие без лица, где то там появляются. У меня предложение, готов выйти с этой инициативой на ближайшем исполкоме РФС: давайте судьи будут давать комментарии после матча. Каждую игру. Я бы еще и в перерыве сделал", - цитирует Алаева "Матч ТВ".
После 17-ти туров РПЛ лидирует в турнирной таблице петербургский "Зенит", набравший 42 балла. На второй строчке расположился московский "Спартак" с 36 баллами. Замыкает топ-3 - "Ростов", в активе которого 35 очков. Матчи 18-го тура стартуют 4 марта.
Ранее Александр Алаев заявил, что национальная сборная России может провести матч против одной из команд — участниц чемпионата мира — 2022 в Катаре.