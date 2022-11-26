Глава РПЛ сравнил российских арбитров с персонажами из "Гарри Поттера"

"Все, наверное, смотрели Гарри Поттера. Вот у нас судьи как дементоры. Такие без лица, где то там появляются. У меня предложение, готов выйти с этой инициативой на ближайшем исполкоме РФС: давайте судьи будут давать комментарии после матча. Каждую игру. Я бы еще и в перерыве сделал", - цитирует Алаева "Матч ТВ".