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40 минут назад

Билялетдинов: «Спартак» способен обыграть «Зенит» в гостях»

Евро-футбол.Ру

Бывший полузащитник «Спартака» Динияр Билялетдинов поделился ожиданиями от матча заключительного 6-го тура группового этапа Фонбет Кубка России, в котором «красно-белые» встретятся в гостях с «Зенитом».

Билялетдинов: «Спартак» способен обыграть «Зенит» в гостях»
Фото: Евро-футбол.РуЕвро-футбол.Ру

По мнению эксперта, «Спартак» способен одолеть «сине-бело-голубых» в Санкт-Петербурге, отметив, что для хозяев предстоящая встреча не является ключевой.

«Сине-бело-голубым» всё равно — они потом дойдут до финальных стадий Кубка России, если выпадут в Путь Регионов», — цитирует Билялетдинова Metaratings.

Матч «Зенит» — «Спартак» состоится завтра, 27 ноября. Игра начнётся в 16:00 по московскому времени.

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