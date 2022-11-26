Билялетдинов: «Спартак» способен обыграть «Зенит» в гостях»

Бывший полузащитник «Спартака» Динияр Билялетдинов поделился ожиданиями от матча заключительного 6-го тура группового этапа Фонбет Кубка России, в котором «красно-белые» встретятся в гостях с «Зенитом».

Фото: Евро-футбол.Ру Евро-футбол.Ру

По мнению эксперта, «Спартак» способен одолеть «сине-бело-голубых» в Санкт-Петербурге, отметив, что для хозяев предстоящая встреча не является ключевой.

«Сине-бело-голубым» всё равно — они потом дойдут до финальных стадий Кубка России, если выпадут в Путь Регионов», — цитирует Билялетдинова Metaratings.