Терёхин высказался о будущем российского футбола

«Можем ещё лет пять-шесть просидеть взаперти, и что молодёжи делать - непонятно», - приводит слова Терёхина «Матч ТВ» .

Последние три на текущий момент матча сборная России провела именно с соперниками из Азии. За это время команда смогла выиграть лишь один матч и забить два гола.