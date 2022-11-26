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1 час назад

Терёхин – о российском футболе: «Можем ещё лет пять-шесть просидеть взаперти»

Евро-футбол.Ру

Обладатель серебряных медалей чемпионата России в составе московского «Локомотива» Олег Терёхин высказался о возможном переходе России в Азиатскую конфедерацию футбола.

Терёхин высказался о будущем российского футбола
Фото: Евро-футбол.РуЕвро-футбол.Ру

«Можем ещё лет пять-шесть просидеть взаперти, и что молодёжи делать - непонятно», - приводит слова Терёхина «Матч ТВ».

Одним из выходов из данного положения специалист назвал переход российского футбола в АФК.

Терёхин не считает слабыми клубы и сборные, выступающие в Азии.

Последние три на текущий момент матча сборная России провела именно с соперниками из Азии. За это время команда смогла выиграть лишь один матч и забить два гола.

Футбол,Олег Терехин,СБОРНАЯ РОССИИ,
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