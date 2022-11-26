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1 час назад

«Реал» не будет бороться за Беллингема

Евро-футбол.Ру

Мадридский «Реал» не собирается следующим летом бороться за трансфер полузащитника дортмундской «Боруссии» Джуда Беллингема. По информации от журналиста Маттео Моретто в социальных сетях, в «королевском клубе» передумали насчёт идеи приглашения англичанина.

«Реал» не будет бороться за Беллингема
Фото: Евро-футбол.РуЕвро-футбол.Ру

Напомним, следующим летом Беллингем будет доступен на трансферном рынке. Дортмундская «Боруссия» надеется выручить за молодого полузащитника свыше 100 миллионов евро.

За трансфер Беллингема должны побороться 4 клуба из Английской премьер-лиги: «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Челси» и «Манчестер Сити». Ранее сообщалось, что сам игрок желает перейти в «Реал».

Футбол,Манчестер Юнайтед,Реал,
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