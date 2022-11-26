«Реал» не будет бороться за Беллингема

Мадридский «Реал» не собирается следующим летом бороться за трансфер полузащитника дортмундской «Боруссии» Джуда Беллингема. По информации от журналиста Маттео Моретто в социальных сетях, в «королевском клубе» передумали насчёт идеи приглашения англичанина.

Напомним, следующим летом Беллингем будет доступен на трансферном рынке. Дортмундская «Боруссия» надеется выручить за молодого полузащитника свыше 100 миллионов евро.