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39 минут назад

«Манчестер Юнайтед» хочет перехватить трансферную цель «Барселоны»

Евро-футбол.Ру

Полузащитник «Реал Сосьедада» Матрин Субименди, который считается трансферной целью каталонской «Барселоны», может переехать на Туманный Альбион. По сообщениям The Mirror, заинтересованность в его трансфере проявляет «Манчестер Юнайтед».

«Манчестер Юнайтед» хочет перехватить трансферную цель «Барселоны»
Фото: Евро-футбол.РуЕвро-футбол.Ру

23-летний игрок связан контрактным обязательствами с нынешним клубом до окончания сезона-2026/2027. Его рыночная стоимость, согласно оценке портала Transfermarkt, составляет 40 миллионов евро.

В текущем розыгрыше чемпионата Испании Субименди провел 14 поединков, в которых забил один гол, сделал четыре результативных паса и получил четыре желтые карточки.

Футбол,Манчестер Юнайтед,
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