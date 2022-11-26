«Манчестер Юнайтед» хочет перехватить трансферную цель «Барселоны»

Полузащитник «Реал Сосьедада» Матрин Субименди, который считается трансферной целью каталонской «Барселоны», может переехать на Туманный Альбион. По сообщениям The Mirror, заинтересованность в его трансфере проявляет «Манчестер Юнайтед».

Фото: Евро-футбол.Ру Евро-футбол.Ру

23-летний игрок связан контрактным обязательствами с нынешним клубом до окончания сезона-2026/2027. Его рыночная стоимость, согласно оценке портала Transfermarkt, составляет 40 миллионов евро.